İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden Kordsa’dan emekli merhum Bilal Bozkurt’un eşi Seher Bozkurt (60) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Seher Bozkurt’un cenazesi Böğürgen Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Böğürgen Mezarlığında toprağa verildi.