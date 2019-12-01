İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Nigiz Sokak adresinde ikamet eden Fatma Eriş (59) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. 3 çocuk annesi olan Fatma Eriş’in cenazesi Gündoğdu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.