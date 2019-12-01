Halit Tanju Özacar vefat etti
İzmit Körfez Mahallesi Rıza Paşa Sokak adresinde ikamet eden İzmit’in eski esnaflarından Halit Tanju Özacar (79) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Halit Tanju Özacar’ın cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz