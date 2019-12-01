İzmit Körfez Mahallesi Rıza Paşa Sokak adresinde ikamet eden İzmit’in eski esnaflarından Halit Tanju Özacar (79) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Halit Tanju Özacar’ın cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.