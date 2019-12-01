İzmit Emirhan Mahallesi Hasanoğlu mevkii küme evleri adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi merhum Sami Doğan’ın eşi Hürmüz Doğan (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hürmüz Doğan’ın cenazesi Hasanoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasanoğlu Mezarlığında toprağa verildi.