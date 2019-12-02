Gülseren Ersöz
İzmit Kozluk Mahallesi Zeytin Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Rahmi Ersöz’ün eşi, Gülseren Yıldırım (75) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Gülseren Ersöz’ün cenazesi Seka Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sakarya’da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz