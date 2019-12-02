İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Selim Caddesi adresinde ikamet eden eski kasap esnaf Mümün Erkör (68) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mümün Erkör’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.