Yaşar Kartal
İzmit Serdar Mahallesi Can Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi temizlik işlerinden emekli Yaşar Kartal (67) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Yaşar Kartal’ın cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz