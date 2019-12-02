İzmit Serdar Mahallesi Can Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi temizlik işlerinden emekli Yaşar Kartal (67) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Yaşar Kartal’ın cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)