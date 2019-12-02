Petrol ofisinden emekli itfaiyeci Merhum Mehmet Yayla’nın eşi Ümmügül Çiçek (80) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ümmügül Çiçek’in cenazesi Yeşilkent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)