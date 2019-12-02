Başiskele Seymen Mahallesi Kuş Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli İbrahim Öntürk (81) mide rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Öntürk’ün cenazesi Seymen Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.