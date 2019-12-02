İbrahim Öntürk
Başiskele Seymen Mahallesi Kuş Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli İbrahim Öntürk (81) mide rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Öntürk’ün cenazesi Seymen Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz