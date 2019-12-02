İzmit Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi adresinde ikamet eden esnaf İbrahim Barlak (59) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Barlak’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.