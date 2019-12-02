İbrahim Barlak
İzmit Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi adresinde ikamet eden esnaf İbrahim Barlak (59) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Barlak’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz