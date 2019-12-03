Derince Tahtalı Mahallesinde ikamet eden çiftçi Halil Kargı (82) beyinden pıhtı atması sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Kargı’nın cenazesi Tahtalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tahtalı Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)