Halil Kargı
Derince Tahtalı Mahallesinde ikamet eden çiftçi Halil Kargı (82) beyinden pıhtı atması sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Kargı’nın cenazesi Tahtalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tahtalı Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz