Kadriye Fincankıran
İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum Cemal Fincankıran’ın eşi Kadriye Fincankıran (68) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Kadriye Fincankıran’ın cenazesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz