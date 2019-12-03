İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum Cemal Fincankıran’ın eşi Kadriye Fincankıran (68) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Kadriye Fincankıran’ın cenazesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.