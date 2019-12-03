Müyesser Güney
İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Şemsettin Güney’in eşi Müyesser Güney (74) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Müyesser Güney’in cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz