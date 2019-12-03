İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Şemsettin Güney’in eşi Müyesser Güney (74) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Müyesser Güney’in cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.