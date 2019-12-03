Nesiha Üstün
İzmit Kulfallı Mahallesi Paşalar Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Ali Üstün’ün eşi Nesiha Üstün (73) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nesiha Üstün’ün cenazesi Kulfallı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz