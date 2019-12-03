İzmit Kulfallı Mahallesi Paşalar Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Ali Üstün’ün eşi Nesiha Üstün (73) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nesiha Üstün’ün cenazesi Kulfallı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.