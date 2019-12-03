İzmit Turgut Mahallesi Cami Arkası Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Satılmış Korkmaz (61) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Satılmış Korkmaz’ın cenazesi Çankırı Yapraklı İkizören Köyünde toprağa verildi.