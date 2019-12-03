Satılmış Korkmaz
İzmit Turgut Mahallesi Cami Arkası Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Satılmış Korkmaz (61) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Satılmış Korkmaz’ın cenazesi Çankırı Yapraklı İkizören Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz