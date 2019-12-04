İzmit Çubuklu Osmaniye Mahallesi Muzaffer Gürfidan Caddesi adresinde ikamet eden emekli şoför Cemil Uzun (77) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cemil Uzun’un cenazesi Çubuklu Osmaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.