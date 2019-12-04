Körfez Güney Mahallesi Fener Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Haydar Oner’in eşi Fatma Melahat Oner (86) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Fatma Melahat Oner’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.