İzmit Kadıköy Mahallesi Çiğdem Sokak adresinde ikamet eden Yarımca fabrikasından emekli berber Kadir Erol (75) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kadir Erol cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.