İzmit Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Mahmut Karanlık’ın eşi Müzeyyen Karanlık (92) kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Müzeyyen Karanlık’ın cenazesi Eren Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.