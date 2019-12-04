İzmit Kadıköy Mahallesi Öğretmen Mehmet Sargın Sokak adresinde ikamet eden Yurt dışından emekli Şevki Yiğit (79) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şevki Yiğit’in cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)