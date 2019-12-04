Şevki Yiğit
İzmit Kadıköy Mahallesi Öğretmen Mehmet Sargın Sokak adresinde ikamet eden Yurt dışından emekli Şevki Yiğit (79) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şevki Yiğit’in cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz