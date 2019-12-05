Hacı Alaattin Korkmaz
İzmit 28 Haziran Mahallesi Şirinler Sokak No: 20 adresinde ikamet edenSeka emeklisi, 4 çocuk babası Hacı Alaattin Korkmaz(83) hayatını kaybetti. Korkmaz’ın cenazesi öğle namazında Elmalık Camii’nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz