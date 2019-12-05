Rıza Gürfidan
İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak No:23 adresinde ikamet eden İzmit sanayi sitesi esnaflarından 2 çocuk babası, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Gürfidan’ın amcası, Rıza Gürfidan(96) vefat etti. Gürfidan’ın cenazesi öğle namazında Fevziye Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz