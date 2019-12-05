Telli Taçyıldız
İzmit Tüysüzler Mahallesi Kazım Koyuncu Sokak No:2 adresinde ikamet eden çiftçi merhum Hacı Şamil Taçyıldız’ın eşi, 5 çocuk annesi Telli Taçyıldız(87) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Tüysüzler Fatih Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz