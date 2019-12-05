Şermin Bıçak
İzmit Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak No:3 adresinde ikamet eden ticaretle uğraşan Ali Bıçak’ın eşi, 4 çocuk annesi Şermin Bıçak(41)lösemi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.(foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz