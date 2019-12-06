İzmit 42 Evler Mahallesi Şehit Hasan Sokak adresinde ikamet eden Kordsa’dan emekli Mehmet Zeki Atik (80) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Zeki Atik’in cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.