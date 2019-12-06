Mehmet Zeki Atik vefat etti
İzmit 42 Evler Mahallesi Şehit Hasan Sokak adresinde ikamet eden Kordsa’dan emekli Mehmet Zeki Atik (80) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Zeki Atik’in cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz