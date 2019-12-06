İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Zaireci merhum Mehmet Şengül’ün eşi Saliha Şengül (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Saliha Şengül’ün cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseler Mezarlığında toprağa verildi.