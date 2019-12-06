Saliha Şengül vefat etti
İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Zaireci merhum Mehmet Şengül’ün eşi Saliha Şengül (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Saliha Şengül’ün cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseler Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz