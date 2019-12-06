İzmit Kadıköy Mahallesi Hayri Hoca Sokak adresinde ikamet eden Otel Asya’dan emekli Cemal Temel (63) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Cemal Temel’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.