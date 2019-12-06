Zülfiye Duman vefat etti
Derince Yavuz Sultan Mahallesi adresinde ikamet eden Kore Gazisi merhum İsa Duman’ın eşi Zülfiye Duman (86) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Zülfiye Duman’ın cenazesi 60 Evler Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süverler Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz