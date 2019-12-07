Derince Kaşıkçı Köyünde ikamet eden Seka emeklisi Ahmet Özbek (97) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ahmet Özbek’in cenazesi Kaşıkçı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaşıkçı Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)