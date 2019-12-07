İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Niyazi Ataş’ın eşi Gülbahar Ataş (71) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Gülbahar Ataş’ın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.