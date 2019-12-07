Gülbahar Ataş
İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Niyazi Ataş’ın eşi Gülbahar Ataş (71) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Gülbahar Ataş’ın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz