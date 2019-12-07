Gülçin Kileci
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Esenyel Sokak adresinde ikamet eden Milli Savunma Bakanlığından emekli teknik ressam Gülçin Kileci (78) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Gülçin Kileci’nin cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz