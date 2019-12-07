Kandıra Safalı Köyünde ikamet eden Derince Limanından emekli Mevlüt Manay (83) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mevlüt Manay’ın cenazesi Safalı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Safalı Köy Mezarlığında toprağa verildi.