Mevlüt Manay
Kandıra Safalı Köyünde ikamet eden Derince Limanından emekli Mevlüt Manay (83) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mevlüt Manay’ın cenazesi Safalı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Safalı Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz