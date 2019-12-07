Sare Arabacı
İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi adresinde ikamet eden ev hanımı Sare Arabacı (77) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Sare Arabacı’nın cenazesi Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz