İzmit Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Hasan Çavuşoğlu (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Hasan Çavuşoğlu’nun cenazesi Korniş Yolu Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.