\u0130zmit Erenler Mahallesi Cemre Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Hasan Tahsin \u00c7elik (85) ya\u015fl\u0131l\u0131k nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Hasan Tahsin \u00c7elik\u2019in cenazesi Bursa Mudanya Tirilye\u2019de topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz