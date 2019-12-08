İzmit Erenler Mahallesi Cemre Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Hasan Tahsin Çelik (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Tahsin Çelik’in cenazesi Bursa Mudanya Tirilye’de toprağa verildi.