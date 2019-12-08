İzmit Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak adresinde ikamet eden eski halk otobüsü şoförlerinden merhum Kazım Akgün’ün eşi Havva Akgün (88) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Havva Akgün’ün cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.