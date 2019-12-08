Havva Akgün
İzmit Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak adresinde ikamet eden eski halk otobüsü şoförlerinden merhum Kazım Akgün’ün eşi Havva Akgün (88) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Havva Akgün’ün cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz