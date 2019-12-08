Hayriye Cambaz
İzmit Serdar Mahallesi Emek Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Kadir Cambaz’ın eşi Hayriye Cambaz (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hayriye Cambaz’ın cenazesi Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz