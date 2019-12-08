İzmit Serdar Mahallesi Emek Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Kadir Cambaz’ın eşi Hayriye Cambaz (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hayriye Cambaz’ın cenazesi Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.