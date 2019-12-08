Nazlı Demircan
İzmit Topçular Mahallesi Özkan Sokak adresinde ikamet eden Seka merhum Adil Demircan’ın eşi Nazlı Demircan (75) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Nazlı Demircan’ın cenazesi Topçular Kocatepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz