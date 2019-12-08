İzmit Topçular Mahallesi Özkan Sokak adresinde ikamet eden Seka merhum Adil Demircan’ın eşi Nazlı Demircan (75) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Nazlı Demircan’ın cenazesi Topçular Kocatepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.