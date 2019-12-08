Nazmiye Yılmaz vefat etti
İzmit Yenidoğan Mahallesi Kale Üstü Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Süleyman Yılmaz’ın eşi Nazmiye Yılmaz (92) beyninde pıhtı atması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nazmiye Yılmaz’ın cenazesi Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz