İzmit Yenidoğan Mahallesi Kale Üstü Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Süleyman Yılmaz’ın eşi Nazmiye Yılmaz (92) beyninde pıhtı atması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nazmiye Yılmaz’ın cenazesi Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.