İzmit Hacıhızır Mahallesi Tüfekçibayırı Sokak adresinde ikamet eden Mannesman boru fabrikasından emekli Ali Dönertaş (94) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Dönertaş’ın cenazesi Terzibayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)