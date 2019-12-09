İzmit Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Hüseyin Sevindik (71) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Sevindik’in cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.