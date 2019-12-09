Nurullah Alşengi
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi B-13 D-10 K-5 adresinde ikamet eden Kocaeli Devlet Hastanesinden emekli teknisyen Nurullah Alşengi (66 ) ALS hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Nurullah Alşengi’nin cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz