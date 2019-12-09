İzmit Yahya Kaptan Mahallesi B-13 D-10 K-5 adresinde ikamet eden Kocaeli Devlet Hastanesinden emekli teknisyen Nurullah Alşengi (66 ) ALS hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Nurullah Alşengi’nin cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.