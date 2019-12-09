İzmit Akmeşe Hasancık Köyünde ikamet eden Bağkur emeklisi merhum Hurşit Açıkgöz’ün eşi Ümmiye Açıkgöz (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Ümmiye Açıkgöz’ün cenazesi Hasancıklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasancık Mezarlığında toprağa verildi.