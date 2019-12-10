Karam\u00fcrsel \u0130l\u00e7esi Ak\u00e7at Mahallesi \u00d6mer Usta Sokak No.1 adresinde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i, 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Hasan K\u00fcp\u00e7\u00fc(90) vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Ak\u00e7at Merkez Camiinden al\u0131narak Ak\u00e7at Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz