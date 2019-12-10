Zeliha Nermin Fitoz
Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak No.5 adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum İbrahim Fitoz, 3 çocuk annesi Zeliha Nermin Fitoz(96) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yeni Camiiden alınarak Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz