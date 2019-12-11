İzmit Eski İstanbul Yolu İzmit Kent 3.Etap Apartman adresinde ikamet eden Almanya’da inşaat işleri ile uğraşan Hakan Altuğ (56) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hakan Altuğ’un cenazesi Elmalık Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.