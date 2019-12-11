Hakan Altuğ
İzmit Eski İstanbul Yolu İzmit Kent 3.Etap Apartman adresinde ikamet eden Almanya’da inşaat işleri ile uğraşan Hakan Altuğ (56) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hakan Altuğ’un cenazesi Elmalık Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz