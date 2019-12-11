İzmit Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Mehmet Çetin (78) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Çetin’in cenazesi Şirintepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)