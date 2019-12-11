İzmit 28 Haziran Mahallesi Bağlar Yokuşu Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi İsmail Gökçe’nin eşi Nigar Gökçe (76) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nigar Gökçe’nin cenazesi Akşemseddin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.