Nigar Gökçe
İzmit 28 Haziran Mahallesi Bağlar Yokuşu Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi İsmail Gökçe’nin eşi Nigar Gökçe (76) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nigar Gökçe’nin cenazesi Akşemseddin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz