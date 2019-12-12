İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Çözüm Sokak adresinde ikamet eden emekli memur merhum Hasan Caymaz’ın eşi Döndü Caymaz (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Döndü Caymaz’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.