Döndü Caymaz
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Çözüm Sokak adresinde ikamet eden emekli memur merhum Hasan Caymaz’ın eşi Döndü Caymaz (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Döndü Caymaz’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz