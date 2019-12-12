İzmit Süleymaniye Mahallesinde ikamet eden Pakmaya’dan emekli Mehmet Yuca (63) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Yuca’nın cenazesi Süleymaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Mezarlığında toprağa verildi.